Holzbunge

Bürgermeister Ole Bening kam am Rande der jüngsten Gemeindevertretersitzung auf die Baupläne in der Kommune zu sprechen. Ort dafür ist ein etwa 1,6 Hektar großes Grundstück nördlich der Bundesstraße 203 und südlich der Dorfstraße, dessen Erwerb im Dezember beschossen wurde. In der Diskussion mit Einwohnern auf der Sitzung war von bis 18 Baugrundstücken die Rede, die auf dem Areal ausgewiesen werden könnten.

Bürger der 350-Einwohner-Gemeinde werden in Planung einbezogen

In die Debatte über die Gestaltung des Gebiets im Bebauungsplan Nummer 5 sollen die Bürger der 350-Einwohner-Gemeinde einbezogen werden. Eigentlich sei ein Workshop im März geplant gewesen. Doch wegen Corona sei nicht absehbar, ob der Termin zu halten ist.

Die Anfragen kamen sowohl von rückkehrwilligen Ex-Holzbungern als auch von Mietern mit Häuserwunsch.