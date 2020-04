„Haus“ und Streetwork bieten in Eckernförde in Corona-Zeiten ein spezielles Sorgentelefon für Jugendliche an. Auch wenn das Jugend- und Kulturzentrum „Das Haus“ geschlossen hat, wollen Leiterin Mette Brix und Streetworkerin Heike Peuster zeigen, „dass wir für die Jugendlichen nach wie vor da sind“.