Zusatzarbeit, weil an der Isarnwohld-Schule Gettorf das Corona-Impfzentrum eingerichtet werden musste, andauernde logistische Herausforderungen und trotzdem ein Aufatmen: Der Etat 2021 des Amtes Dänischer Wohld sieht entspannt aus. Doch nicht alle acht Gemeinden profitieren gleichermaßen.

Amt in Gettorf kann Gemeinden entlasten

Haushalt Dänischer Wohld - Amt in Gettorf kann Gemeinden entlasten

Haushalt Dänischer Wohld - Amt in Gettorf kann Gemeinden entlasten

Von Cornelia Müller