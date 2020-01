Gute Noten für Eckernfördes Haushalt

Eckernförde

„Mit 318 Euro pro Kopf liegen wir damit deutlich unter ähnlichen Städten“, stellt der Verwaltungschef fest. Im Schnitt stehen die Kommunen im Land mit 1851 Euro in der Kreide, bundesweit sind es 1908 Euro.

Doch auch Eckernförde zieht in diesem Jahr kräftig bei den Schulden an. So sieht der Haushalt 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,8 Millionen Euro vor. Ob diese Ermächtigung in vollem Umfang in Anspruch genommen wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Sibbel mahnt weiterhin zu einer strengen Haushaltsdisziplin. Derzeit wird von einer interfraktionellen Arbeitsgruppe die Prioritätenliste für die Ausgaben neu überarbeitet.

In Eckernförde stehen viele Investitionen an

Denn der Stadt stehen noch große Investitionen bevor. „Das wird nicht alles gleich laufen können“, bremst der Bürgermeister vorschnelle Erwartungen. Zu den künftigen Vorhaben zählen beispielsweise die Umsetzung des Radwegeverkehrskonzepts (Gesamtvolumen: 3,65 Millionen Euro), das Klimaschutz- und das Parkraumkonzept.

Weiter stehen in der Warteschleife der Sportentwicklungsplan, der Feuerwehr-Bedarfsplan und eine Fassadensanierung des Schulzentrums, zu der es laut Sibbel derzeit noch Rechtsstreitigkeiten wegen Schäden gibt.

Das neue ÖPNV-Konzept wird ebenso Kosten nach sich ziehen wie der Neubau einer Seebrücke und der barrierefreie Ausbau der Nicolaistraße, der im November beginnen soll. Auch die Umgestaltung der Kieler Straße sowie die Vernetzung der Stadt mit Breitband und Glasfaser für ein schnelles Internet stehen an.

Haushaltskonsolidierung seit 2009

Allein Letzteres wird auf 16,4 Millionen Euro geschätzt. Damit die Schulden nicht aus dem Ruder laufen, hatte Eckernförde schon 2009 eine erste Stufe der Haushaltskonsolidierung gestartet, zwei weitere folgten. Die Vierte ist jetzt die Überarbeitung der Prioritätenliste.

Die finanzielle Ausgangslage für Eckernförde stellte sich bislang im Vergleich gut da. Die Eigenkapitalquote – das Verhältnis von Bilanzsumme zum Eigenkapital – liegt bei 52,2 Prozent. „Das ist der dritthöchste Wert der Städte zwischen 20.000 und 70.000 Einwohner im Land“, erläutert Sibbel.

Bei der Gewerbesteuer gibt sich Eckernförde mit einem Hebesatz von 370 Prozent wirtschaftsfreundlich. Nur zwei vergleichbare Städte verlangen weniger.

Spitze im Vergleich zu Rendsburg , Schleswig , Heide und Husum

Mit einem in 2020 erwarteten Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4,5 Millionen Euro nimmt Eckernförde in Relation zu Städten wie Rendsburg, Schleswig, Heide und Husum eine Spitzenstellung ein. Spitze ist allerdings auch das Investitionsvolumen mit 13,3 Millionen Euro, was 24 Prozent des Haushalts entspricht.

Keine andere der vergleichbaren Städte investiert mehr. Eckernförde ist zudem die einzige Stadt in dieser Runde, die einen Jahresüberschuss von 1,6 Millionen Euro im Ergebnisplan erwirtschaftet. Die anderen bleiben im Minus.

Laut Plan soll die Investitionstätigkeit in den kommenden drei Jahren wieder kräftig sinken: von 11,3 Millionen Euro in 2021 über 5,8 Millionen auf dann nur noch 1,8 Millionen Euro in 2023. Ob das angesichts der bevorstehenden Aufgaben auch so eintreffen wird, wird von Sibbel allerdings bezweifelt.

