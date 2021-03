Neuwittenbek

Corona hat im Dänischen Wohld die Haushalte auf die lange Wartebank verfrachtet. Jetzt soll es um so flotter vorangehen, zum Beispiel mit den Investitionen in die Zukunft. In Neuwittenbek zeichnet sich das im Etat 2021 indirekt ab. Hier findet sich die geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 1,536 Millionen Euro. Sie soll dem Kauf von Bauland dienen.

Damit würde die öffentliche Neuverschuldung jeder Bürgerin und jedes Bürgers der 1135-Einwohner-Gemeinde am Nord-Ostsee-Kanal rechnerisch erst einmal auf 1788,03 Euro anwachsen. Mit einer guten halbe Million Euro Schulden ist Neuwittenbek bereits ins Jahr 2021 gestartet. Dieses Minus resultiert noch überwiegend aus der Sanierung der Sporthalle, in die 2021 nochmals 16.000 Euro für eine effektivere Lüftung gesteckt werden müssen.

Schuldenstand von Neuwittenbek steigt über zwei Millionen Euro

Wenn es so kommt, wie die Gemeinde plant und hofft - der Grunderwerb also klappt - , dann wird sich der Gesamtschuldenstand erst einmal auf über zwei Millionen Euro erhöhen. Das ist fast so viel wie der Neuwittenbeker Haushalt 2021 in Höhe von 2,439 Millionen Euro. Diese Summe ist nicht ganz gedeckt. Die aktuelle Haushaltslücke beträgt 82.500 Euro.

"Das Amt legt uns daher nochmals die Haushaltskonsolidierung ans Herz", mahnte der Finanzausschussvorsitzende Johannes Baasch (CDU) in der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend vor der einmütigen Verabschiedung des vom Amt Dänischer Wohld vorbereiteten Zahlwerks. Er hoffe daher, dass am Ende des Haushaltsjahres vielleicht sogar ein Jahresüberschuss erzielt werde.

Neuwittenbek hatte ein Ortsentwicklungskonzept aufgestellt und dabei ausgelotet, wo noch gebaut werden kann und soll. Um 15 Prozent darf die Gemeinde, die einen Steinwurf über den Kanal von Kiel-Suchsdorf entfernt liegt, nach den Vorgaben der Landesplanung wachsen. Im Innenbereich ist nach den Gutachten allerdings kaum Raum für Nachverdichtung. Am nördlichen Ortsrand soll deshalb ein Baugebiet entstehen.

Jüngere Neuwittenbeker sollen im Ort wohnen bleiben

Hier sollen unter anderem auch jüngere Bürger, die sich keine Eigenheim leisten können, Wohnraum finden und der Gemeinde treu bleiben. Auch für Senioren, die keine großes Haus mehr bewirtschaften können oder möchten, würde die Gemeinde gern Möglichkeiten eröffnen. Neuwittenbek hat seit Ende der 1990er-Jahre bis heute rund 200 Einwohner verloren. Die einkalkulierten hohen Schulden dürften also nur vorübergehend entstehen, da die Gemeinde das Bauland voraussichtlich zum großen Teil an Bauwillige verkaufen wird.

Noch eine größere Investition steht im laufenden Jahr an: Die Gemeinde hat sich für ein neues allradgetriebenes Mehrzweck-Feuerwehrfahrzeug entschieden. Dafür sieht der Haushalt 100.000 Euro vor.

Eine positive Botschaft auf der Einnahmenseite enthält der Etat auch: Die gesenkte Kreisumlage beschert drei Jahre hintereinander je 27.519 Euro Einsparung. Bei den Ausgleichszahlungen des Landes für ausgefallene Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie geht die Gemeinde dagegen leer aus. Es waren 2020 keine Verluste erkennbar, die die Unterstützung gerechtfertigt hätten.