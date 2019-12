Das Feuer in einem Umspannhäuschen im Eckernförder Marinestützpunkt ist am Freitagmorgen mit einem Schwelbrand wieder aufgeflackert. Anwohner in Borby wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Derzeit ist die Stützpunktfeuerwehr dabei, die Kabelschächte mit Löschschaum zu fluten.