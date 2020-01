Wer traut sich alles am 20.2.2020?

Eckernförde

Drei Paare sind im Amt Dänischer Wohld in Gettorf zur standesamtlichen Trauung am 20. Februar angemeldet, ebenso im Standesamt Altenholz. In Eckernförde sind es sogar vier.

Im Standesamt des Amtes Dänischenhagen will ein Pärchen an dem Tag den Bund fürs Leben schließen. Und im Amt Schlei-Ostsee können Heiratswillige noch nach Herzenslust reservieren.

„Der ganz große Ansturm ist das für uns trotzdem nicht“, sagt Frauke Knaak, Standesbeamtin in Gettorf. Sie und ihren Kollegen Ole Bening im Rathaus Eckernförde wundert es kaum.

Rund um Eckernförde heiraten Paare viel lieber im Sommer

„Donnerstag ist kein klassischer Heiratstag. Der Freitag ist gefragt. Wichtiger als das kuriose Datum ist Paaren, dass sie auch draußen feiern und Fotos machen können“, bestätigt er. Folglich sind Juni bis September sind die gefragtesten Hochzeitsmonate.

Dann geht es allerdings Schlag auf Schlag. Im Amt Schlei-Ostsee gaben sich 2019 156 Paare das Ja-Wort. Damit ist dieses Standesamt regionaler Spitzenreiter. 133 waren es „nur“ 2018. Für 2020 hat Standesbeamtin Sabine Jürgensen schon 37 Termine vorgemerkt.

Die ersten drei Paare trauten sich gleich am ersten Januar-Wochenende. Seit dem ersten Arbeitstag 2020, 2. Januar, hat sie zwölf Anfragen erhalten. Zwei Paare kamen sogar persönlich die Amtsverwaltung, die in Eckernförde ist.

Weichenstellung für Leben kurz vorm Jahreswechsel

„Vor dem Jahreswechsel werden oft Weichen für die Zukunft gestellt. Und gute Vorsätze werden schnell mal umgesetzt“, weiß sie. „Das ebbt erfahrungsgemäß Mitte Januar ab.“

Eckernfördes Standesbeamte trauten vergangenes Jahr 152 Paare (Vorjahr 151). Im Amt Dänischer Wohld waren es 84 (100 im Vorjahr). Um die 60 Ehen werden laut Standesbeamtin Silvia Nagel jährlich im Amtsbereich Dänischenhagen besiegelt, ebenso viele wie durch die Standesbeamten der Gemeinde Altenholz.

Ein außergewöhnliches Datum als Eselsbrücke, die an den Hochzeitstag erinnert, gab es auch 2019. Sabine Jürgensen: „Drei Paare wählten den Donnerstag, 19.09.2019. Sonnabend, 19.10.2019, gefiel vier Paaren. Deshalb haben wir an dem Tag eine Ausnahme von unserer Regel gemacht, freitags und sonntags nur drei Trauungen zuzulassen.“

Schnapzahldatum war im Raum Eckernförde auch 2019 angesagt

Das Zahlenspiel mit Ziffer zwei scheint im Amt Schlei-Oststee im Mai und Juni 2020 die größere Rolle zu spielen. Für Freitag, 22. Mai, und Sonnabend, 20. Juni, sind die drei möglichen Termine schon weg. „Für Donnerstag, 20. Mai, sind noch Trauungen um 9 und 10 Uhr möglich“, verrät Jürgensen.

Sie ist einzige Vollzeit-Standesbeamtin in ihrem Amt. Zwei Kolleginnen haben auch andere Aufgaben, eine ist in Teilzeit. Und Barkelsbys Bürgermeisterin Marlies Thoms-Pfeffer darf bei Trauungen mit Gammelby-Bezug Ehen besiegeln. Ihr Bürgermeister-Holger Klink in Strande ergänzt als Eheschließungsbeamter im Ehrenamt für das Standesamt Dänischenhagen bei den Strandhochzeiten.

Nach der außergewöhnlichen Eheschließung im Schaltjahr 2020 am 29. Februar hat nach Auskunft der Behörden noch niemand gefragt. Das ginge auch nur im Amt Schlei-Ostsee. Die anderen Standesämter vergeben Trautermine am Sonnabend entweder nur jede zweite Woche oder nicht in den Wintermonaten.

Dänischer Wohld oder Schleiregion: Romantische Orte ziehen

„Paare wollen nicht nur alle vier Jahre einen echten Hochzeitstag feiern“, ist Jürgensen überzeugt. „Um so mehr lieben sie die Trauung an romantischem Ort.“

61 Mal wurde 2019 das Ja-Wort in „Außenstellen“ ihres Standesamts gesprochen – in Riesebys Mühle Anna, auf der Strandterrasse Damp, in der Orangerie von Gut Altenhof, der Bunten Kammer von Schloss Gut Ludwigsburg. Den Trend können alle Standesämter bestätigen.

Wer noch überlegt, ob er oder sie sich traut, kann sich am Wochenende, 11. und 12. Januar auf Gut Borghorst in der Gemeinde Osdorf inspieren lassen. Hier findet an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr die 16. Hochzeitsmesse in den historischen Räumen statt. Der Eintritt kostet fünf Euro (ab 16.30 uhr 2,50 Euro).

Von Rainer Krüger/ Cornelia Müller