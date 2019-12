Heiße Debatte um Tourismusabgabe

Seit gut sieben Jahren begleitet Schulhund Casey (8) Claudia Löhnert an der Claus-Rixen-Schule Altenholz in den Unterricht. Die 51-jährige Lehrerin lehrt Mathe, Religion und Sport, meist in bilingualen Klassen. Ein Gespräch darüber, welche Wirkung der entspannte Vierbeiner an der Grundschule hat.