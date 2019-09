Es ist die letzte Ruhestätte des Grafen von Noer und seiner Gemahlin Carmelita. Ihre Särge stehen in einem Mausoleum, dessen Kuppel als sternenreicher Nachthimmel gestaltet ist. Zu dem Grabbau am Schloss Noer bot die Heimatgemeinschaft Eckernförde am Sonnabend einen Ausflug an.