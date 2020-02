Hier wird die Steinzeit anschaulich

Schwedeneck

Eine Projektgruppe aus der Schwedenecker Kommunalpolitik hatte den Vorschlag entwickelt, mit dem die Gemeinde sich jetzt erfolgreich um eine Förderung beim Regionalbudget bewarb. Ziel ist es, das bisher touristisch nicht erschlossene Themengebiet der sogenannten Megalithkulturen für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen.

In Birkenmoor gibt es besonders viele Steinzeit-Gräber

Die größte Häufung steinzeitlicher Hügelgräber im Dänischen Wohld gibt es im Ortsteil Birkenmoor. Dort stellt Kathrin Abel-Brauns vom Gut Birkenmoor ein Hügelgrab am Ahrenshorster Weg für die barrierearme Nutzung zur Verfügung. Die Gemeinde Schwedeneck pachtet die Fläche nach Angaben von Bürgermeister Sönke Paulsen zu „einem symbolischen Preis“.

Schon in der Gemeindevertretung vor Kurzem hatte die Idee für viel Lob gesorgt, sowie für Dank an die Familie Abel-Brauns für die „tolle“ Unterstützung bei dem Steinzeit-Projekt.

Zugang zu einer historischen Besonderheit

Landwirt Tobias Brauns ist zugleich auch Gemeindevertreter in Schwedeneck. Als solcher sieht er in den Hügelgräbern eine "touristische Perle, auf die es in unserer Gegend bislang keine Hinweise für die Öffentlichkeit gibt". Als Bewirtschafter von Gut Birkenmoor verstünde sich die Familie aber nur als Gast für eine Generation: wenig im Verhältnis zum Alter der Hügelgräber, das bei 4000 bis 5000 Jahren liegen soll.

Es sei daher eine Selbstverständlichkeit, auf diese historische Besonderheit im Dänischen Wohld hinzuweisen und "Menschen den Zugang zu dieser Kultur zu ermöglichen - im wahrsten Sinne des Wortes". Hinzu komme die günstige Lage des Hügelgrabes direkt an einer öffentlichen Straße.

Das Hügelgrab hat einen Durchmesser von sieben Metern

Das Hügelgrab, das in Schwedeneck erschlossen werden soll, liegt etwa zehn Meter von der Straße entfernt. Es ist kreisrund und hat einen Durchmesser von etwa sieben Metern. Haselnusssträucher und Brombeeren wuchern derzeit auf dem Grab, bemooste Felsbrocken sind zu erkennen. Doch der Bewuchs soll zurückgeschnitten werden, damit die Struktur des Steinzeitgrabes deutlich wird.

Bei der Umsetzung bekommt die Gemeinde Schwedeneck auch Unterstützung vom Experimentalarchäologen Harm Paulsen und vom Osdorfer Peter Witt, der sich ehrenamtlich um die 83 Kulturdenkmale im Dänischen Wohld kümmert.

Heimatgeschichte hautnah erleben

Am Birkenmoorer Hügelgrab soll künftig eine große Tafel über Lage, Vorkommen und Geschichte der Steinzeit-Begräbnisstätten informieren; ein QR-Code erschließt die Informationen auch barrierefrei. Zudem sollen eine Sitzgelegenheit und drei Fahrradständer hier Platz finden, außerdem direkt an der Seite der schmalen Straße zwei wassergebundene Autostellplätze.

Denkbar ist auch die Nutzung als außerschulischer Lernort: Hier wird Heimatgeschichte in Schwedeneck zur spannenden Exkursion.

Fördermittel der Aktivregion für das Projekt

Schwedeneck sieht in dem Vorzeigeprojekt auch einen weiteren Meilenstein zur touristischen Erschließung des Hinterlandes. Die steinreiche Gemeinde trägt sogar ein Steingrab in ihrem Wappen. Bis November soll das Hügelgrab in Birkenmoor für die Öffentlichkeit hergerichtet sein.

Räumlich schließt es sich an das mit der Aktivregion Eckernförder Bucht entwickelte Rad- und Wanderwegenetz an. Die Kosten liegen bei 5400 Euro; davon kommen 4320 Euro als Fördermittel von der Aktivregion.

