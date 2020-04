Awo Gettorf in Corona-Zeiten gefragt

Gettorf

„Wir haben die nötige Schutzausrüstung für die Kollegen erhalten“, berichtet der Awo-Vorsitzende Wulf-Dieter Stark-Wulf. „Das verdanken wir unserem zweiten Vorsitzenden Jörg Weimer, uns der als Biologe berät und die Organisation dafür übernommen hat.“

Die Awo hatte wie andere Dienste auch zunächst die Hilfen im Haushalt bei Senioren einstellen müssen. Beim Ortsverband Gettorf sind auch daher Mitarbeiter in Kurzarbeit. Einige können nun bald an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Beratung in Gettorf für Kinder und Eltern in der Coronakrise

Ein Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche sowie Eltern machen zwei pädagogische Kräfte. Sie geben telefonisch Hilfe bei Problemen, die in Familien in Folge der Corona-Kontaktverbote, Homeoffice, ausfallender Schule entstehen. Die Einkaufsdienste für Risikogruppen in Gettorf und anderen Gemeinden im Dänischen Wohld unterstützt die Awo auch.

Außerdem hat sich die Zusammenarbeit mit der Tafel in Gettorf, die wieder eröffnen kann, etabliert. Dank privater Spenden kann der Ortsverband Menschen unter die Arme greifen, die über die Lebensmittelversorgung hinaus wegen Kurzarbeit oder Jobverlust ihren Lebensunterhalt nicht mehr decken können. „Wir ergänzen individuell bei Tafel-Kunden“, berichtet Stark-Wulf.

Sonnabends nutzen viele in die persönliche Awo-Sprechstunde in Gettorf

Seine Bilanz der vergangen Wochen: „Auch die ehrenamtliche Sonnabend-Sprechstunde ist jetzt unverzichtbar.“ Man spüre, dass Behörden den Publikumsverkehr eingestellt hätten. „Es geht oft um Beantragung von Sozialwohnungen oder Hilfen für Mutter und Kind. Einige Betroffene wissen gar nicht, was ihnen zusteht. Sie bitten uns um Hilfe. Wir bringen dann mit ihnen Anträge auf den Weg.“

Ein Fall betraf eine Seniorin, deren Partner jetzt in einer Pflege-WG lebt. Laut Patientenverfügung müsste sie nun seine Angelegenheiten ordnen, kann ihn aber nicht besuchen und mit ihm darüber sprechen. Stark-Wulf klärte mit ihr ab, was sie jetzt tun kann und muss.

