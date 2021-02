Strande

„Die Lady ist wohl baden gegangen“, sagt der Strander Bürgermeister Holger Klink (CDU). „Die Lady“, das ist die Metallskulptur „Nach dem Bade“. Der filigrane Hingucker steht eigentlich auf der Buhne in Spielplatznähe: Nun ist das Kunstwerk der Bredeneekerin Isabel Lange allerdings in der stürmischen Ostsee abgetaucht. „Die stellen wir wieder auf“, erklärt Holger Klink zur Skulptur.

Ob der anhaltende Sturm aus Ost noch weitere Schäden hinterlässt, bleibt vorerst unklar. Zum Glück peitscht das aufgewühlte Meer fast überall in Strande nur schräg gegen die Küste.

Anzeige

Kritischer Punkt: die Strander Ostmole

Anders ist die Lage allerdings im Strander Hafen. Dort kachelt der Wind am Montag frontal auf die Ostmole. Immer wieder gischten dabei besonders große Wellen auf breiter Front über die vereiste Mole hinweg: ein beliebtes Fotomotiv.

Manche Spaziergänger wagen sich auf der Mole sogar weiter hinaus, suchen dann im Wartehäuschen Schutz vor dem eisigen Wasser. Andere verfolgen das Spektakel vom Ufer aus. Auch der Fischersteg ist überflutet.

Bürgermeister rechnet mit 48 Stunden Hochwasser

Anders als an der Nordsee, wo Hochwasser durch die Ebbe nach einer überschaubaren Zeit wieder abfließt, rechnet Holger Klink damit, dass die aufgepeitschte Ostsee bis in die Nacht und damit etwa 48 Stunden lang auf die Ostmole zurollen wird.

Er hofft, dass die Spitzen von Hochwasser und Sturm nicht zusammentreffen. „Jedes für sich ist nicht dramatisch, aber beides zusammen ist etwas ungewiss.“ Am Nachmittag liegt das Wasser etwa 1,20 Meter über Normalnull. „Augenbrauen Oberkante“, sagt der Bürgermeister zur Situation.

Vor einigen Jahren rissen Sturmfluten Lücken in den Küstenschutz

Der Pegelstand an sich sei noch nicht bedrohlich: „Aber je höher der Wasserstand, desto härter ist die Belastung für den Deich und den Hafen.“ Vor einigen Jahren riss ein Sturm schon mal Betonplatten aus der Strander Ostmole heraus.

Zudem rissen mehrere Jahre lang Stürme an der Bülker Huk Lücken in den Küstenschutz. Messingtafeln erinnern dort mittlerweile an die größten Schäden der Strander Sturmfluten von 2015, 2017 und 2019.

In Schwedeneck keine größeren Schäden bekannt

Auch an der Bülker Huk bewegt sich am Montag einiges, werden Kieselsteine hochgeschleudert. „Das ist Natur pur, das ist Küste live“, sagt der Strander Bürgermeister. Im Nachbarort Schwedeneck waren am Montag keine größeren Schäden bekannt.