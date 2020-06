Sig Sauer auf letzter Talfahrt

In Eckernförde werden seit fast 70 Jahren Waffen hergestellt. Die Geschichte beginnt 1951 in der ehemaligen Torpedoversuchsanstalt Nord, aus deren Kriegstrümmern ein Neuanfang gewagt wird. Doch das Unternehmen Sauer war bereits damals 200 Jahre älter. Lorenz Sauer gründete 1751 eine Waffenmanufaktur in der Stadt Suhl in Thüringen. Als sein Sohn Johann Paul die Firma übernahm, änderte er den Namen in „J.P. Sauer & Sohn“. 1951 wechselte der Waffenhersteller den Standort und ließ sich in Eckernförde nieder. Nur einige Jahre später ging „J.P. Sauer & Sohn“ eine Kooperation mit der Schweizerischen Industriegesellschaft (SIG) ein. So entstand der Name Sig Sauer. 1974 zog das Unternehmen an den heutigen Standort an der Sauerstraße. Seit dem Jahr 2000 gehört es zur L&O Holding. Ab 2009 schrumpfte das Unternehmen wegen fehlender Aufträge. Von den 450 Beschäftigten blieben nach mehreren Kündigungswellen nur noch 100 übrig. Seither erlebte Sig Sauer mehrere Umstrukturierungen, die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich jedoch nicht mehr wesentlich.