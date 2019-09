Sie haben Protestschilder mitgebracht, die Ängste spiegeln. Dann die Überraschung in der Gemeindevertretersitzung Noer am Montag: In einer Erklärung stellen sich alle Kommunalpolitiker hinter die Bewohner des In’t Holt im Kampf mit den Behörden um ihr Wohnrecht im Lindhöfter Wochenendhaus-Gebiet.