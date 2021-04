Schwedeneck

Gerade im Digitalzeitalter scheint der Hunger nach Naturgenuss und Landleben zu wachsen. Als Abwechslung zum Alltagsstress ein wenig Hofidylle schnuppern und ganz nebenbei noch Fakten über Tiere, Acker- und Gartenbau aufschnappen – dafür lassen sich sowohl Stadtmenschen als auch Dorfbewohner gewinnen.

Enormes Interesse am Lehrgang für Bauernhofpädagogik der Landwirtschaftskammer

Und auf dem Land hat man verstanden: So ist das Interesse am Lehrgang für Bauernhofpädagogik der Landwirtschaftskammer in Rendsburg im Laufe der Jahre gestiegen, wie Heiderose Schiller berichtet. Seit 2005 gebe es den Kursus mit vier Lernblöcken, der sich von März bis Oktober über das Jahr erstreckt. Er beinhaltet unter anderem Rechtliches und Sinnesschulung, Rollenspiele, Filzen, Brotbacken, Marketing und Betriebsbesichtigungen sowie Praxis. „Es ist der Renner“, sagt die Beraterin der Landwirtschaftskammer, „ein Lehrgang reicht nicht mehr aus, wir bieten deshalb schon zwei an.“

Birgitt Nielsen aus Kiel bietet auf Gut Birkenmoor freiberuflich Bauernhoferlebnisse an

Mit von der Partie ist Birgitt Nielsen aus Kiel, die auf Gut Birkenmoor freiberuflich Bauernhoferlebnisse anbietet. Im vergangenen Sommer legte die studierte Agraringenieurin damit los, doch wegen der Corona-Bestimmungen muss die 48-Jährige momentan mit ihren Tierführungen, Jahres- und Familienkursen sowie Ferien- oder Geburtstagsaktionen für Kinder pausieren. Sie hofft, dass es die Corona-Lage im Mai wieder zulässt.

Oft kommen die Kinder aus Altenholz, Strande, Gettorf oder Kiel

„Denn es gibt hier so viel zu sehen“, sagt die angehende Bauernhofpädagogin, die das Gut beim Erdbeerpflücken vor Ort kennen lernte. Den wissbegierigen Mädchen und Jungen haben es besonders die Tiere auf dem Bio-Hof angetan. Oft kommen die Kinder aus Altenholz, Strande, Gettorf oder Kiel. Nielsen geht mit ihnen zu den Schafen, die Brennnesseln und Gräser auf der Weide futtern.

Wenn sie die Skudden, so heißt die Rasse, als „Rasenmäher des Gutes“ bezeichnet, finden es die Lütten urkomisch. Zudem gibt es geschorenes Skuddenvlies zum Anfassen: „Ich erkläre ihnen, dass die Schafe zum Sommer hin ihre Wollpullover ausziehen müssen, bis zum Herbst wieder warm angezogen sind und zum Schutz vor Regen sogar einen Regenmantel in Form von fettiger Wolle tragen“, so die Naturliebhaberin.

Kleine Experimente dienen zur Veranschaulichung natürlicher Abläufe

Von der harten Arbeit in der Landwirtschaft gibt es ebenfalls eine kleine Kostprobe - die Kinder dürfen beim Stallausmisten ein bisschen mit anpacken. Anfängliches Nasenrümpfen wegen der strengen Gerüche ist meist von kurzer Dauer. Auch Acker- und Gemüsebau stehen auf dem Programm. Kleine Experimente dienen zur Veranschaulichung natürlicher Abläufe: Mit einem Glas, Erde, Sand, Stroh, Blättern und Regenwurm erklärt Nielsen, wie die emsigen Wühler den Boden lüften, düngen und mit Nährstoffen versehen. Dann sind die Kinder an der Reihe. „Kartoffeln ausbuddeln bringt ihnen großen Spaß.“

Die Kinder lernen auch, dass ihr Schnitzel schließlich irgendwo her kommen muss

Aber zurück zu den Tieren: Gern guckt die angehende Bauernhofpädagogin mit den Kindern nach, ob die Hühner fleißig Eier gelegt haben. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die putzigen Angler Sattelschweine irgendwann geschlachtet werden. „Einige der Kinder gucken dann manchmal ein wenig bedröppelt“, erzählt die Mutter. Bis ihnen klar werde, dass ihr Schnitzel schließlich irgendwo her kommen muss.

Ärmel hochkrempeln heißt es dann beim Basteln, wobei allerhand Naturmaterialien wie Holz, Stöcker oder Wolle zum Einsatz kommen. Weil die Bauernhofpädagogik auf Gut Birkenmoor wegen der Pandemie noch ruht, hat Nielsen für ihre Schützlinge Tüten mit Bastelmaterial und Anleitung versehen. „Um sie bei Laune zu halten“, sagt die Kielerin.

„Auf dem Gut setzen wir darauf, dass Besucher auch in direkten Kontakt mit der Landwirtschaft kommen“, sagt Kathrin Abel-Brauns vom Gut Birkenmoor.