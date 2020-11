Schmuck sieht er aus, der Rahsegler „Eye oft the Wind“, der seit zwei Wochen im Eckernförder Hafen liegt. Hinter dem eleganten Rumpf und den hohen Masten aber verbergen sich viele Geschichten. So war die Brigg maritimer Star mehrerer Hollywood-Filme, darunter „Die Blaue Lagune“.

"Eye of the Wind"

"Eye of the Wind" - Das Hollywood-Schiff im Corona-Loch

"Eye of the Wind" - Das Hollywood-Schiff im Corona-Loch

Von Christoph Rohde