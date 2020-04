Für Covid-19-Patienten im Städtischen Krankenhaus Kiel gibt es in Kürze persönliche Begleitung durch ehrenamtliche Hospizhelfer und das Palliative-Care-Team. „Es wird eine digitale Lösung geben“, bestätigte Palliativärztin Dr. Friederike Boissevain aus dem Städtischen Krankenhaus Kiel auf Nachfrage.

Hospizhilfe in der Klinik - Begleiter helfen Corona-Kranken digital

Von Cornelia Müller