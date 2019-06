Ein Spatenstich auf grüner Wiese, ohne Erdaushub, ohne Helm. Die Baustelle lässt sogar noch bis Herbst auf sich warten. Trotzdem: Am Lindentor in Gettorf entsteht etwas Einmaliges. Mit dem symbolischen Start in die Bauphase wird das Hospiz im Dänischen Wohld jetzt Wirklichkeit.