Hotel Beachside Eckernförde ist verkauft

Eckernförde

Die Betreiber- und Eigentümergemeinschaft des Hotel Beachside Eckernförde, die Hotel Seegarten GmbH & Co.KG, hatte im Dezember beim Amtsgericht Neumünster Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Zum Sanierungsgeschäftsführer des 3-Sterne-Superior-Hotels mit 48 Zimmern wurde der Kieler Rechtsanwalt Reinhold Schmid-Sperber bestellt. Gemeinsam mit dem vorläufigen Sachverwalter, Rechtsanwalt Nicolas Grimm, bemühte er sich in der Adventszeit um einen Käufer für das insolvente Hotel.

Hotel Beachside Eckernförde: In acht Wochen gelang der Verkauf

In acht Wochen – mitten im Lockdown – konnte der Prozess schneller als erwartet abgeschlossen werden. „Ein schöner Erfolg für alle Beteiligten in schwieriger Zeit“, so Schmid-Sperber. Über den Kaufpreis für das Hotel Beachside Eckernförde haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Nach Angaben des Sanierungsgeschäftsführers hatten die finanziellen Folgen der Pandemie sowie unerwartet hohe Baukostensteigerungen für den Erweiterungsbau des Traditionshauses Hotel Beachside Eckernförde den Verkauf unvermeidlich gemacht. Die Lösung sei mit der bisherigen Eigentümerfamilie Franz abgestimmt.

Anzeige

Ein erfahrener Hotelbetreiber übernimmt Hotel Beachside Eckernförde

Das Hotel Beachside Eckernförde soll nach Ende des Lockdowns wieder eröffnet werden. „Mit der Familie Heide konnten wir einen erfahrenen Hotelbetreiber gewinnen, der eng mit der Region verbunden ist“, betont Sachverwalter Grimm. Die Käufer aus Kleinwaabs betreiben in Eckernförde das Stadthotel und das Hotel Seelust. Hinzu kommen das Hotel Heidehof in Büdelsdorf sowie ein großer Campingplatz in Kleinwaabs und mehrere Wohn- und Ferienhäuser. Heides übernehmen auch das Hotel Beachside Eckernförde sowie die notwendigen Restarbeiten am Erweiterungsbau. „Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten“, so Schmid-Sperber.

News aus Eckernförde Alle wichtigen News aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vier Millionen Euro flossen in den Anbau am Hotel Beachside Eckernförde

Im Laufe des vergangenen Jahres war der Erweiterungsbau des Hotels Hotel Beachside Eckernförde, das Beachhouse, frisch eröffnet worden. Rund vier Millionen Euro hatte der im März verstorbene Eckernförder Gastronom Henning Franz in den Ausbau des Hotels Beachside Eckernförde investiert. Damit entstanden neben dem historischen Seegarten 31 weitere Hotelzimmer und eine Suite. Alle Zimmer im neuen Beachhouse verfügen über Terrasse oder Balkon. In den Ferien war der Betrieb gut angelaufen. Ab November jedoch zwang der zweite Corona-Lockdown die bisherige Geschäftsführung dazu, das Hotel für Freizeiturlauber zu schließen.

Großdisco K7 steht weiter zum Verkauf

Weiterhin zum Verkauf steht zudem die ehemalige Eckernförder Großdiscothek K7 der Franz Betriebe GmbH & Co.KG, die ebenfalls ein Insolvenzverfahren beantragt hat. Sanierungsgeschäftsführer ist auch hier Schmid-Sperber. „Wir suchen einen Käufer und haben einen Makler beauftragt“, teilt er mit. Nach seinen Angaben gibt es bereits konkrete Verhandlungen über das Grundstück. Seit Ende 2017 stand die Immobilie im Kolm 7 mit Ausnahme der Spielothek und Billard-Lounge leer. Der Versuch der Eigentümer, die legendäre Disco als Erlebniswelt mit Tanz-Club, Event-Gaststätte, 3D-Minigolfbahn und Bällebad für Erwachsene wiederzubeleben, war zuvor gescheitert. Verschärfte Bau- und Brandschutzauflagen verhinderten die weitere Öffnung, ihre Umsetzung wäre zu teuer geworden. Was blieb, war der Verkauf.

Hoch-Zeit in den 1980er- und 1990er-Jahren

Viele alte Fans der Disco bedauerten das. 1985 war aus dem ehemaligen Kolm Huus die Großdiscothek K7 entstanden. In ihrer Hoch-Zeit in den 1980er- und 1990er-Jahren strömten zahlreiche Gäste aus fast ganz Schleswig-Holstein zum Eckernförder Tanzpalast. Doch mit der Trendwende im Freizeitverhalten der jungen Leute nach der Jahrtausendwende brachen die Besucherzahlen ein.