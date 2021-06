Rieseby

Für den Umbau des im 17. Jahrhundert erbauten Herrenhauses nebst Nebengebäuden und Park haben sich Robert Graubner von der Graubner Projektentwicklung GmbH & Co. KG aus Egestorf und Christian Philipp Völkers von der CPV Development GmbH aus Hamburg zusammengetan. Unterstützt von Architekt Gunnar Dogs aus Nübel kündigten sie unter anderen das Eröffnen eines Hotels an. Gemeinsam erreichten sie die einmütige Zustimmung des Gremiums zum Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Zudem muss im Flächennutzungsplan die Nutzung des gut zwölf Hektar großen Geländes von Landwirtschaft auf Tourismus geändert werden.

Gut Saxdorf: Urlaub soll etwas besonderes sein

„Urlauber suchen etwas Besonderes“, nannte Dogs das entscheidende Kriterium für die Standortwahl. In Saxtorf könne Erholungssuchenden Entschleunigung mit viel Naturnähe geboten werden. „Die Idee ist das Gut nach dem historischen Vorbild wieder neu aufzubauen“, machte er klar. Während das denkmalgeschützte Herrenhaus gut erhalten sei, wären von anderen Gebäuden nur noch Ruinen vorhanden. Der Park mit barocken Elementen soll reaktiviert werden. Auf der Pferdewiese sollen Sportanlagen entstehen.

Wohnungen, Ferienappartements, Gastronomie: Ehemalige Nebengebäude sollen neu aufgebaut werden

In zwei Geschossen des Herrenhauses soll ein Hotel eröffnen. Dazu sei an eine Gastronomie im Ostflügel gedacht. Im Dachgeschoss könnten Wohnungen entstehen. Das weitere Ensemble bilden das Korntrocknungsgebäude, der Pferdestall, das Verwalterhaus und die Werkstatt. In ihnen soll unter anderem Ferienwohnungen untergebracht werden, aber auch ein Spa und eine weitere Gastronomie. „Es werden Ferienwohnungen entstehen, die wir verkaufen wollen“, sagte Völkers. Auf Nachfrage bezifferte er die Investitionssumme auf 25 bis 30 Millionen Euro. Über die Zahl der entstehenden Arbeitsplätze sagte das Trio nichts. Allerdings betonte Graubner, dass mit Partnern in der Region kooperiert werden soll.

„Wir liegen bei drei Prozent Versiegelung. Wir wollen die Natur belassen. Neue Wege werden nicht angelegt“, erläuterte Dogs weiter. „Es wird etwas geschaffen, was im Tourismuskonzept der Region fehlt“, sagte er optimistisch. Bauexperte Norbert Jordan vom Amt Schlei-Ostsee betonte, dass es durchs Bauleitverfahren gut zwei Jahre bis zum Beginn der Arbeiten dauern dürfte. Voraussetzung dafür ist, dass am Montag, 14. Juni, auch die Mitglieder der Gemeindevertretung fürs Projekt stimmen. Sie tagen ab 19 Uhr in der Sporthalle der ehemaligen Dänischen Schule. Ausschussvorsitzender Roland Axmann (WGR) machte dafür Mut: „Das ist was Positives“, fand er.