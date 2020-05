Hoteliers richten ihre Häuser her

Eckernförde/Strande

„Der erste Anrufer meldete sich am Donnerstag zwei Minuten nachdem die Öffnung für den Tourismus verkündet wurde“, sagte Lasse Lange vom Strandhotel in Strande. „Die Menschen wollen endlich wieder an die Küste.“

Auch Lange selbst ist froh. „Endlich können wir loslegen“, sagte er. Besonders begrüßt er, dass es keine Auslastungsgrenze gibt. „Das ist eine gute Lösung im Vergleich zu anderen Bundesländern“, so Lange.

Hotels in Schleswig-Holstein müssen Konzept vorlegen

In Mecklenburg-Vorpommern etwa dürfen die Hotels nur Buchungen für 60 Prozent ihrer Kapazität annehmen. Die Betriebe in Schleswig-Holstein müssen jedoch gewährleisten, dass sie in ihren Häusern die Corona-Regeln einhalten können und dafür ein Konzept vorlegen.

Daran wird derzeit überall mit Eifer gearbeitet. „Dafür brauchen wir jetzt unbedingt den konkreten Erlass der Landesregierung, damit klar ist, was wir dürfen und was nicht“, so Lange. „Eine Maskenpflicht wäre eine Katastrophe, sowohl für die Gäste als auch für die Mitarbeiter“, sagte der Hotelier.

Urlaub mit Maske sei kein richtiger Urlaub und mit Mundschutz zu arbeiten sei kaum möglich. Lasse Lange setzt auch auf die Kooperation der Gäste, etwa bei der Einhaltung der 1,50-Meter-Abstandsregel auf den Hotelfluren.

Eingefleischte Italien- und Spanienurlauber buchen jetzt in Schleswig-Holstein

Auch nebenan im Hotel Acqua Strande häufen sich die Buchungen. „Viele Gäste, die im Sommer eigentlich nach Italien oder Spanien wollten, melden sich“, erklärte Geschäftsführer Heiner Beckemeyer. In seinem Haus sei es auch mit den Hygiene-Regeln möglich, alle 19 Zimmer auszulasten.

Nur im Restaurant müssen einige Tische entfernt werden. „Wir haben aber Glück, denn wir haben ohnehin viel Platz“, so Beckemeyer. Nun heißt es, Ware zu bestellen und die Kühlräume zu füllen – „wie nach einer Nebensaison“, sagte er.

Von „großer Erleichterung“ sprach auch Kevin Heide, Geschäftsführer des Stadthotels und des Hotels Seelust in Eckernförde sowie des Hotels Heidehof in Büdelsdorf. „Uns war für sechs Wochen die Geschäftsgrundlage entzogen worden – das war kein Zustand“, sagte der 30-Jährige. Die Lockerung war heiß ersehnt worden.

Personenleitsystem im Frühstücksraum

Alle Betriebe waren zwischenzeitlich geschlossen, Seelust und Heidehof sind seit Montag zumindest für Geschäftsreisende geöffnet. Im Haus direkt an Eckernfördes Strand waren seither vier bis fünf Gäste. Zeit also, um ein Konzept für den Start am 18. Mai auf die Beine zu stellen.

Die ersten Lösungen werden mit den derzeitigen Gästen probiert. Etwa eine Einbahnstraßenregelung im Frühstücksraum mit Personenleitsystem und Abstandshinweisen auf dem Boden.

Er sei zwar erleichtert, gleichzeitig aber angespannt, ob alle Regeln zu Montag in einer Woche umsetzbar sind, so Kevin Heide. Deshalb pocht auch er auf eine möglichst schnelle Landesverordnung.

Zuversichtlicher Blick in die Sommersaison

Sofern keine neuen Beschränkungen nach dem 18. Mai erlassen werden, rechnet der Geschäftsführer mit einer guten Sommersaison. „Viele Gäste, die schon gebucht hatten, haben abgewartet und nicht storniert“, berichtete Heide. Auch das Pfingstwochenende sei mit 60 Prozent Auslastung schon wieder ordentlich gebucht.

Klar sei aber auch: „Wir hatten sechs Wochen lang keine Einnahmen. Die Umsatzeinbußen betragen mindestens 20 Prozent, die lassen sich nicht wieder hereinholen.“

