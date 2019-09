Doppelten royalen Glanz gab es auf dem Lichterfest am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) in Sehestedt. Erstmals wurde zur Kanalkönigin eine Kanalprinzessin gewählt. Auch in Schinkel leuchtete es aus Anlass der NOK-Romantika-Feiern am Sonnabend. Beide Feste zogen insgesamt rund 1250 Gäste an.