Groß Wittensee

An mehr als sieben sehenswerten Plätzen im Naturpark stieg 2020 eine Drohne von professionellen Fotografen in den Himmel. „Es gab vorher schon Luftaufnahmen auf unserer Homepage. Doch die stammten aus dem Winter, denn sie waren kurz vor unserem Auftritt auf der Grünen Woche in Berlin im Januar 2019 gemacht worden“, berichtet Kroll. Was jetzt auf der Homepage www.naturpark-huettenerberge.de ist wesentlich bunter, denn es zeigt die Landschaften im Sommer mit dem Grün der Wälder und mit Wiesen und Feldern im Sonnenschein. „Die Idee war, alles neu mit frischen Farben der Natur aufzunehmen“, so Kroll

Naturpark Hüttener Berge: Wer will, kann dann auf Details der Aufnahme heranzoomen

Um die Panoramen zu zeigen, benutzt Kroll den XXL-Monitor in der Zentrale des Amtes Hüttener Berge in Groß Wittensee. Auf dem großen Bildschirm wirken die Ansichten besonders stark. Und auch die Steuerungsmöglichkeiten lassen sich besser demonstrieren. Beispielsweise beim Blick auf den Aschberg in Ascheffel. Nach dem Anklicken startet automatisch die Rotation, um die 360-Grad-Rundumsicht zu zeigen. Sie kann allerdings auch gestoppt werden. Wer will, kann dann auf Details der Aufnahme heranzoomen.

Anzeige

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was für den Aschberg gilt, ist ebenfalls bei Sicht auf das vom Nord-Ostsee-Kanal durchzogene Sehestedt der Fall. Zudem flog die Drohne mit Blick auf die Rader Hochbrücke auch über Borgstedt, den Rammsee in Brekendorf und über Owschlag. Dazu kommen noch 17 ebenerdige Panoramen an markanten Plätzen in Ascheffel, Borgstedt, Brekendorf, Groß Wittensee, Holtsee, Owschlag und Sehestedt.

Lesen Sie auch: Eckernförde ohne Gedrängel neu entdecken

„Wir haben 8500 Euro investiert. Daran haben sich die Gemeinden Borgstedt, Owschlag und Sehestedt sowie das Panorama-Hotel Aschberg beteiligt, weil sie Aufnahmen auch für ihre Internetauftritte nutzen“, verrät Kroll. „Wir könne natürlich nur eine Auswahl der Motive zeigen“, gibt er zu. Doch das gehöre mit zum Konzept. Schließlich sollen potenzielle Besucher auch neugierig auf andere Plätze im Naturpark gemacht werden. Und bei Bedarf kann nachgelegt werden. „Das System ist modular aufgebaut, so dass neue Plätze ergänzt werden können“, sagt er.

Bessere Infrastruktur: Wanderwege im Brekendorfer Forst bekommen neue Schilder

„Gerade in der Corona-Zeit ist es für Menschen wichtig, Erholung in der Natur zu finden“, so Kroll. Das zeige sich auch an den Besucherzahlen. Deshalb wird 2021 etwas an der Infrastruktur getan: Die Wanderwege im Brekendorfer Forst bekommen neue Schilder. Zwölf neue Sitzbänke werden im Gebiet aufgestellt. Zudem soll der so genannte Naturpark-Wanderweg eröffnet werden. Verbindet die vier Naturparks im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Aukrug, Hüttner Berge, Schlei und Westensee.