Barkelsby

Körpernahe Dienstleistung - was das in der Hundesprache bedeutet, wird auf den ersten Blick durch die Salontür klar. Flocki sitzt auf dem Frisiertisch und will zwischen Fellbürsten und Scheren schmusen. Flocki ist eine West-Higland-Terriererin. Mit elf Jahren ist sie zwar eher eine reifere Dame, aber trotzdem verspielt und knuddelig. Die kleine Hündin weiß genau: Damit kann sie bei Friseurin Ashley landen.

Der Anblick, wie Flocki den Kopf schief legt, wenn Ashley Adair aus Barkelsby nach der massierenden Bürsterei die pinkfarbene Schermaschine ansetzt, ist unvergesslich. Regine Pommer, Flockis Besitzerin, bleibt die putzige Situation diesmal verwehrt. "Hundebesitzer müssen draußen bleiben im Lockdown", sagt die Hundefriseurin.

Anzeige

Hundefriseurin Ashley Adair sorgt in Barkelsby für artgerechte Fellpflege

Dass die Hundehalterin nicht dabei ist, um ihren Liebling zu beruhigen, wenn es wegen Knötchen im längeren Fell beim Entwirren mal ziept, ist im Fall von Flocki kein Problem. Die kleine weiße Hündin aus der Nachbarschaft ist Stammkundin und kennt die Prozedur. Sie akzeptiert Ashleys Zuspruch gern. Warum überhaupt zum Friseur als Hund? Muss das auch im Lockdown sein, wenn das Tier den Salon vielleicht nicht gut kennt wie Flocki?

Adair sagt: "Es geht nicht um den schicken Schnitt wie bei uns Menschen. Als Hundefriseurin stehe ich für artgerechte Fellpflege, die zur individuellen Situation passt. Unsere Hunde leben nicht in freier Wildbahn, sondern in geheizten Wohnungen. Da müssen sie mit Auslauf auf asphaltierten Wegen wie durchs Gelände klarkommen."

"Das Fell so zu behandeln, dass der Hund sich hinterher wohler fühlt, ist meine Aufgabe", fügt sie hinzu. Können Hundehalter das nicht selbst erledigen? "Gerade bei längerem Fell ist das recht aufwändig, und man muss immer am Ball bleiben. Viele Tierhalter geben das lieber in geschulte Hände."

News aus Eckernförde Alle wichtigen News aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Respekt vor dem Hund steht auf dem Tisch im Hundesalon obenan

Die 35-Jährige ist gelernte Tierarzthelferin und wuchs mit Hunden auf. 2012 gründete ihre Mutter am Wohnhaus hinter der Eckernförder Stadtgrenze den Hundesalon. Damals hatte Tochter Ashley schon nebenbei Erfahrung bei einer Hundefriseurin gesammelt. Dann absolvierte sei selbst die Schulung. Zunächst arbeitete sie mit im Salon der Mutter. 2017 durfte sie den kleinen Familienbetrieb übernehmen.

"Es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung für meinen Beruf. Theoretisch könnte ihn jeder ausüben", sagt sie. "Aber ich finde es sehr wichtig, sich aus- und fortzubilden. Jede Hunderasse hat andere Ansprüche. Der Umgang mit Tieren, die auf dem Behandlungstisch ängstlich und sogar aggressiv werden können, will gelernt sein. Der Respekt darf nie verloren gehen." Hygiene sei extrem wichtig. Das Erkennen von Hautirritationen gehöre ebenso dazu wie der Rat, eine Tierarztpraxis aufzusuchen.

Hundefriseurin von Barkelsby rät vom häufigen Baden der Hunde ab

Aufgrund ihrer Qualifikation darf sich Adair zertifizierte Groomerin und Fachkraft für Hundehygiene nennen. Unter Grooming wird die professionelle Fellpflege zusammengefasst. Flocki interessiert das alles nicht. Die Schermaschine, die unterm Kinn kitzelt, während die freie Hand der Friseurin das Fell beim Festhalten krault, nimmt sie gern in Kauf.

"Du bekommst den typischen West-Highlander-Schnitt, der natürlich und an den neuralgischen Stellen, die dir im Winter Probleme machen können, kurz ist", sagt Adair mit Augenzwinkern zu dem Hund. Flockis Blick aus den schwarzen Knopfaugen scheint dankbar. Vielleicht auch, weil die Terrierdame nicht vorher in die Badwanne, die es auch im Salon gibt, musste.

"Das würde sie gar nicht mögen", sagt Adair. Sie rät davon ab, Hunde öfter als unbedingt nötig zu baden. "Das sollte man dem Tier nur zumuten, wenn es sich im völligen Dreck gewälzt hat und sich der Schmutz nicht ausbürsten lässt. Meist tut es ein kurzer Lauf in die Ostsee, wenn der Hund den zulässt. Ein- bis zweimal im Jahr ein Wannenbad reicht völlig.“

Ashley Adair ist im Raum Eckernförde als Bandleaderin und Sängerin bekannt

Am Ende hat Flockis Pflege mit Kraulfaktor fast eine Stunde gedauert. Wird ein Hund nicht mit der Maschine geschoren, sondern das Fell wie beim Rauhaardackel von Hand getrimmt, kann es auch mal 90 Minuten dauern. Dabei entfernt die Hundefriseurin jeweils das abgestorbene Haar, das noch neben dem jungen Haar im Follikel steckt, mit einem Messer.

Fragen Hundehalter und Menschen, die Ashley Adair als in der Region Eckernförde bekannte Bandleaderin und Sängerin kennen, ob sie auch ihnen während des Lockdowns das Haar in Form bringen kann? "Das passiert tatsächlich", sagt sie. "Das ärgert mich sehr. Das geht gar nicht! Lockdown ist Lockdown. Das muss ich auch als leidenschaftliche Musikerin akzeptieren, die schon so lange nicht mehr auf der Bühne gestanden hat. Dagegen tut eine nicht optimal sitzende Frisur wirklich nicht weh."