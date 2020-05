Buchungs-Boom an der Bucht

Eckernförde

Bei der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG) stehen die Telefone nicht mehr still. Im Minutentakt treffen die Quartier-Anfragen ein. „Täglich haben wir rund 40 Buchungen“, sagt Borgmann. „Wenn das so weiter geht, werden es im Mai über 500 sein.“ Normal wären jetzt 400 bis 500 Buchungen. Der ETMG-Geschäftsführer verkennt aber nicht, dass hier ein Nachhol-Effekt einsetzt. Seit dem Corona-Lockdown Mitte März waren die Anfragen in den Keller gerutscht.

Da noch Reisebeschränkungen bestehen, zieht es viele Urlauber ins Inland. Und dort vor allem an Nord- und Ostsee. Der Norden werde mit frischer Luft und vergleichsweise geringen Corona-Zahlen verbunden, weiß Borgmann. Damit das so bleibt, startet die ETMG jetzt eine Image-Kampagne, die einerseits die Gäste begrüßt, sie aber auch auf die notwendigen Abstands- und Hygienevorschriften hinweist. In Kürze sollen 50 Plakate mit dieser Botschaft in der Stadt sowie am Bauzaun der Stadthalle aufgehängt werden.

Anzeige

Trend zum Urlaub im Inland schlägt voll durch

Während der Mai verhalten bleibt, rechnet Borgmann für Juni bis Oktober mit einer guten Saison. „Das zieht deutlich wieder an.“ So könnte am Jahresende, trotz der Corona-Krise, noch eine leidliche Tourismusbilanz herauskommen. Denn der Trend zur Urlaubsreise im Inland schlägt in diesen Zeiten auch in Eckernförde voll durch. Welche Corona-Vorgaben es für Gastronomie und Beherbergung im Detail gibt, dazu wird am Wochenende eine aktuelle Landesverordnung erwartet.

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Start in die Strandkorbsaison in Eckernförde

Zur Entzerrung des Tourismus trägt auch die neue Halbsaison für Strandkorbmieter bei. 250 Eckernförder erhielten die Möglichkeit, einen Sonnensessel von Mitte Mai bis Mitte Juli zu mieten. Eine Chance, die rege genutzt wurde. Bereits gestern Vormittag bildete sich – mit Abstand – eine Schlange von rund 20 Personen, die ihren Korbschlüssel abholen wollten. Dabei gab es viele freudige Gesichter. „Ein Super-Angebot für die Einwohner“, sagte Martin Lopp, der schon am Montag mit seiner Frau Elisabeth im Strandkorb sitzen möchte.

Eckernförde : Lange Warteliste für reguläre Saisonkörbe

Auch Michael Knappert kommt mit seiner Familie erstmals in den zweimonatigen Genuss eines Strandkorbs. „Ab dem Wochenende soll es wieder schön werden“, freut er sich auf den Logenplatz an der Ostsee. Und für den siebenjährigen Sohn sei der Strandkorb eine gute Anlaufstelle, wenn sich die Eltern wegen der Arbeit abwechseln müssten. Groß ist die Vorfreude auch bei dem Neubürger-Paar Heide und Dirk Menge. „Als das mit der Strandkorbvergabe an Einheimische bekannt wurde, haben wir uns gleich beworben“, sagen die Beiden. Denn für reguläre Saisonkörbe besteht in Eckernförde eine lange Warteliste.

Dass bis Mitte Juli keine Tageskörbe im Ostseebad vergeben werden, ist für Borgmann aufgrund des erwarteten Andrangs von Tagesgästen ab dem Wochenende in Corona-Zeiten auch ein Plus. Dies trage dazu bei, den Tagestourismus am Strand zu begrenzen, ist er überzeugt.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: