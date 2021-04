Felm

Es geht um das Australische Nadelkraut (Crassula helmsii). Die Pflanze schaffte es auf dem Umweg über in der Natur ausgeleerte Aquarien auch in Gewässer im Stiftungsland Stodthagen in Felm. „Dass Aquarien- und Gartenteichpflanzen und -tiere ausgesetzt werden, kommt relativ häufig vor“, sagt Christian Müller: „Deshalb schwimmen in der Schwentine auch Schmuckschildkröten.“ Der 35-jährige Agrarwissenschaftler arbeitet seit 2015 für die Stiftung Naturschutz des Landes.

Nadelkraut sorgt immer wieder für Probleme

Doch solche womöglich gut gemeinten Aktionen können gravierende Folgen in der Natur haben. Die ostfriesische Insel Norderney gilt bereits als an das Nadelkraut verloren, weil dort alle Dünentäler befallen sind. Auf der niederländischen Insel Terschelling musste der Boden von zwei befallenen Dünentälern für rund fünf Millionen Euro ausgetauscht werden.

In Schleswig-Holstein sind Gewässer auf Föhr betroffen, aber auch im Binnenland: Allein der Stiftung Naturschutz sind derzeit neun betroffene Süßwassertümpel bekannt – davon zwei im Stiftungsland Stodthagen in Felm, nördlich von Kiel. Außerdem sind vier Stiftungsgewässer in Blomnath (Kreis Segeberg) befallen.

„Das Nadelkraut soll seit 2019 in Stodthagen bekämpft werden“, erklärt der 35-jährige Stiftungsmitarbeiter. Seit 2016 wird die Art in Schleswig-Holstein verstärkt als Problem wahrgenommen. Das grüne Gewächs kann Kleingewässer rasch komplett mit einem etwa 20 Zentimeter dicken Teppich überwuchern. Unter dieser Decke finden Frösche, Kröten und Insekten dann keine Nahrung mehr.

Grundsätzlich, erklärt Christian Müller, zeichnen sich viele sogenannte invasive Neophyten durch einige wichtige Eigenschaften aus: Sie haben ein hohes Samenpotenzial, sie wachsen schnell, und sie lassen sich schwer bekämpfen. Bekannte Beispiele sind auch der Riesenbärenklau, der Staudenknöterich und das Schmalblättrige Kreuzkraut.

Die sogenannten invasiven Neophyten nutzen clevere Strategien

„Viele invasive Neophyten haben das Potenzial, neue Standorte durch ihre mitgebrachten Strategien wie Giftstoffe oder sehr effiziente Ressourcennutzung schnell und dominant zu besiedeln“, erklärt der Naturschutz-Fachmann. So lässt sich die Spätblühende Traubenkirsche aus lichten Wäldern der Geest oder aus Heiden kaum noch verdrängen.

„Zum Glück“ hat das Nadelkraut die befallenen Teiche im Stodthagener Forst noch nicht komplett überwuchert. Und damit es auch nicht so weit kommt, hatte sich die Stiftung bereits zur Bekämpfung entschieden. Dabei sind in dem Naturwald eigentlich keine Eingriffe vorgesehen. Umso aufwändiger wird das Projekt. Und ob es zum Erfolg führt, „ist noch nicht klar“, erklärt Christian Müller: „In Großbritannien wird man der Pflanze kaum noch Herr.“

Im Stiftungsland in Felm soll Nadelkraut mit heißem Wasser bekämpft werden

In Stodthagen setzt man bei der Bekämpfung des Nadelkrauts auf eine in den Niederlanden entwickelte Heißwassermethode. Dabei wird das Teichwasser durch einen Filter abgelassen und dann heißes Wasser auf die Pflanze gesprüht. Dadurch werden Samen und Sprossteile abgetötet – allerdings auch alles andere im Teich.

Die Bekämpfung war eigentlich schon im Jahr 2020 geplant: Doch wegen Corona durften die Niederländer dann nicht mehr einreisen. Sobald das wieder möglich ist, soll die Bekämpfung des Nadelkrauts in Stodthagen starten.

Auch Samenbomben können heimische Pflanzen schwächen

Heimische Arten können übrigens auch durch sogenannte Seedbombs leiden, erklärt Christian Müller. Die kleinen Bällchen aus Erde, Ton und Saatgut gelten als sympathische Idee, um mehr Blumen in der Natur zu verbreiten. Das Problem: „Die Produzenten achten oft nicht darauf, wo die Samen herkommen“, sagt er.

So könne das Saatgut auch aus Südamerika oder Rumänien stammen. Auch heimische Pflanzen können sich mit solchen Zuchtvarianten kreuzen, die heimischen so geschwächt werden, erklärt der Agrarwissenschaftler. Sein Tipp: „Regio-Saatgut ist immer besser.“

Neophyten Als indigene oder auch autochthone Pflanzen werden jene bezeichnet, die sich in einem Gebiet ohne Einfluss des Menschen ausgebreitet haben. Als Archäophyten gelten jene, die vor langer Zeit durch menschlichen Einfluss in eine Region gelangten. Das Jahr 1492, in dem Christopher Kolumbus in Amerika landete, gilt häufig als Grenzmarke für die Neophyten, weil es ab dann durch den Handel zunehmend zum Austausch von Pflanzen kam. Zugewanderte Gewächse entwickeln sich nicht zwangsläufig zu einem Problem: Manche halten sich gar nicht in neuen Lebensräumen – oder entwickeln sich dort nur dezent. Geschwindigkeit und Menge werden aber vom Handel gefördert. Auch der Klimawandel spielt mittlerweile eine Rolle, schwächt zum Beispiel manche einheimischen Gewächse.

Prachthimbeere nimmt anderen Gewächsen das Licht

Und was hat es mit der Prachthimbeere auf sich, die die Waldbesucher zum Beispiel am Wanderweg zum Wald und dort auf den Flächen gleich links entdecken können? „Auch sie ist eine Konkurrenz um Ressourcen“, erklärt Christian Müller. Wenn der stakelige Strauch sein Blätterdach ausgebreitet hat, ist darunter nur noch wenig los: Anderen Gewächsen fehlt dann das Licht als wichtiges Element.