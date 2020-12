Der Corona-Ausbruch in der Imland-Klinik Eckernförde ist wohl unter Kontrolle. "Seit über einer Woche können wir keine weiteren Infektionen feststellen", teilte das Krankenhaus mit. Der Aufnahmestopp am Standort Eckernförde wird deshalb am Mittwochmorgen aufgehoben, der Besucherstopp aber nicht.