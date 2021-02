Imland-Klinik Eckernförde: Corona bricht erneut aus

Eckernförde

Die Infektionen sind nach Auskunft des Unternehmens bei Routinetestungen entdeckt worden. Im Rahmen der regelmäßigen Abstriche beim medizinischen Personal wurden drei Mitarbeiter der Wahlleistungsstation der Imland-Klinik in Eckernförde positiv getestet.

Betroffen sind die der Wahlleistungsstation und das Operative Kurzzeit Centrum (OKC). So wurde ein Aufnahmestopp für diese Station verhängt. Um Personalengpässe durch Quarantäne-Ausfälle dort auszugleichen, wurde außerdem das Operative Kurzzeit Centrum, das für kleinere Eingriffe genutzt wird, vorübergehend geschlossen.

Corona in Imland-Klinik Eckernförde: Auch ein Patient ist betroffen

Neben den drei Mitarbeitern der Wahlleistungsstation ist auch ein dort betreuter Patient positiv getestet. Er ist nach Angaben von Sprecherin Barbara Ermes symptomfrei und wird am Standort Rendsburg auf der isolierten Corona-Station weiterbehandelt.

In der Folge hat das Gesundheitsamt für mehrere Beschäftigte, die eng mit den Infizierten zusammengearbeitet haben, eine Quarantäne-Anordnung ausgesprochen. Neben dem Aufnahmestopp für die betroffene Station gilt die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.

Regelmäßig wird die ganze Imland-Klinik Eckernförde getestet

Weitere Tests sind in der Imland-Klinik Eckernförde noch geplant. „Regelmäßig testen wir das ganze Haus durch“, sagt Ermes. Die Klinik gehe davon aus, dass es bei den bisher Infizierten bleibe.

Zuletzt hatte es Anfang Dezember einen Corona-Ausbruch in der Imland-Klinik Eckernförde gegeben, von dem 20 Mitarbeiter und sechs Patienten betroffen waren. Seitdem waren keine neuen Fälle aufgetreten. Alle Corona-Patienten werden zentral in einer isolierten Station am Standort Rendsburg behandelt.

Tägliche Erlösausfälle von 45 000 Euro

Die Pandemie wirkt sich nach Angaben der Geschäftsführung auch auf die finanzielle Lage der Imland-Klinik des Kreises aus. Sie fordert vom Bund, die Krankenhäuser auch im zweiten Corona-Jahr zu unterstützen. Seit Herbst hat die Imland-Klinik keine Ausgleichszahlungen mehr vom Bund erhalten.

Begründet wurde das mit den guten Inzidenz-Zahlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dabei erleidet die Imland-Klinik aufgrund der umfangreichen Vorhaltungen und Einschränkungen in der Pandemie nach Angaben des Landrats und Aufsichtsratsvorsitzenden, Rolf-Oliver Schwemer, jeden Tag Erlösausfälle in Höhe von rund 45 000 Euro.

Leitung der Imland-Klinik kämpft um Gehör

„Es kann nicht sein“, so Schwemer, „dass eine gute Pandemie-Bewältigung die gesundheitliche Daseinsvorsorge auf Dauer unter erheblichen Druck bringt.“ In Abstimmung mit der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein und anderen Krankenhäusern des Landes kämpft die Geschäftsführung der Imland-Klinik um Gehör auf Landes- und Bundesebene für die besondere Lage der Krankenhäuser im nördlichsten Bundesland. Dazu gab es einen Austausch mit Bundestagsabgeordneten aus dem Kreisgebiet. „Diesen Gesprächsfaden wollen wir intensiv weiterpflegen“, betonen die Imland-Geschäftsführer Anke Lasserre und Markus Funk.