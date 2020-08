Die Eckernförder Imland-Klinik optimiert die Versorgung von Patienten mit akuten Beschwerden. Dazu hat das Krankenhaus die Notaufnahme mit der Anlaufpraxis der Kassenärtzlichen Vereinigung vereinigt. Beides befindet sich nun in den gleichen Räumen der Klinik an der Schleswiger Straße in Eckernförde.