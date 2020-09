Eckernförde

Kreispräsidentin Juliane Rumpf verriet, woher das Geld stammte: Als wegen Corona keine Sitzungen stattgefunden hätten, hätten alle Mitglieder der Kreistagsfraktion Teile ihrer Aufwandsentschädigungen in einen Fonds eingezahlt.

Insgesamt 8000 Euro kamen zusammen, 1000 Euro gehen an die Imland-Klinik Eckernförde. Mit mehreren Einzelspenden sollen besondere Leistungen in der Corona-Zeit anerkannt werden. „An der Imland-Klinik Eckernförde kommt das Geld Menschen zugute, die während der ganzen Corona-Krise gearbeitet haben“, sagte Rumpf.

Spende fließt in die Weihnachtsfeier für Mitarbeiter der Imland-Klinik

Die Spende ging an den Förderverein der Imland-Klinik. Dessen kommissarischer Vorsitzende Christop Oesterle nahm den Scheck mit Betriebsrätin Andrea Thom in Empfang.

Mit dem Geld soll etwas für den Zusammenhalt des Klinik-Teams getan werden. „Wir stecken es in unsere nächste Weihnachtsfeier“, erklärte Oesterle. Damit war das Jahr 2021 gemeint. „In diesem Jahr verzichten wir darauf. 2021 hoffen wir, sie aber in gewohnter Form ausrichten zu können“, so Oesterle.

Mit Musik, Aufführungen und einem Büfett soll voraussichtlich am letzten November-Freitag 2021 gefeiert werden. Wo ist noch fraglich. „2019 lief die Feier mit etwa 150 Gästen im Stadthallen-Restaurant.“

Derzeit sind laut Thom etwa 550 Mitarbeiter an der Imland-Klinik Eckernförde beschäftigt. Weil sie wie Rumpf zum Aufsichtsrat der Imland GmbH gehört, kam der Kontakt zustande. Mit der Kreispräsidentin übergaben die Abgeordneten Lukas Bremer aus Eckernförde, Chistian Schlömer aus Brodersby und Peter Thordsen aus Güby die Spende.

