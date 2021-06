Altenholz

Die beiden Privatärzte Prof. Joachim Brossmann und Heike Balow wollen mit einer groß angelegten Benefiz-Impfaktion am Sonnabend 300 Menschen im Herrenhaus in Altenholz gegen das Coronavirus impfen. Der Grund: In den vergangenen Wochen hatten sich immer wieder Lehrkräfte aus Kiel und dem Umland bei den Ärzten gemeldet und nach Impfterminen gefragt.

Nun hat das Land den beiden Medizinern 300 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson – bei dem nur eine Impfung nötig ist – zur Verfügung gestellt, sodass die Ärzte zusätzlichen Impfstoff für die Aktion am Sonnabend haben.

Rund 70 Schulen in der Region, darunter Einrichtungen in Kiel, Altenholz, Kronshagen, Strande und Dänischenhagen hatten die Ärzte in den vergangenen Tagen angeschrieben und um Weitergabe der Information an die Lehrerschaft gebeten.

Die Rückmeldungen waren bis Mittwochabend überschaubar. Nur rund 60 Lehrerinnen und Lehrer haben sich bisher einen Termin gesichert. „Deswegen wollen wir das Angebot jetzt auf alle Berechtigten mit Prioschein ausweiten, noch bevor die Priorisierung ab dem 7. Juni aufgehoben wird und wieder ein Run einsetzt“, kündigt die Kinderärztin Heike Balow an. „Wo immer noch Verkäufer, Steuerberater oder Beschäftigte aus der Gastronomie keinen Impftermin haben, laden wir sie ein, sich für Sonnabend anzumelden.“

Spenden für die Krebsforschung

Alle Impfwilligen sollten dann neben dem Prio-Schein vom Arbeitgeber, dem Impfpass und einem Personalausweis oder Reisepass auch die Unterlagen zur Aufklärung, Anamnese und Einwilligung für den Vektor-Impfstoff mitbringen. Die Aktion findet von 10 bis 16.45 Uhr im Herrenhaus in Altenholz (Ostpreußenplatz 10) statt.

Mit dabei sind auch die Ärzte Anna Godbersen und Arne Carstens. Die ganze Aktion dient neben dem Impfen auch wohltätigen Zwecken. Die Ärzte und alle Helfer verzichten auf ihr Honorar und die Impflinge werden gebeten, ein paar Euro in den Hut zu werfen. Prof. Brossmann sammelt unter dem Titel „UKSH Gutes tun“ für die Brustkrebsforschung der Uniklinik, Kinderärztin Heike Balow will mit der anderen Hälfte der Spendensumme durch die Pandemie benachteiligte Kinder unterstützen.

„Unsere Aktion ist auch ein Appell an viele unsere Kollegen, die sich unter anderem wegen der Überlastung bei der Terminvergabe und den Wartelisten in den Praxen bereits aus der Impfkampagne zurückziehen wollen“, sagt Balow. „Wir hoffen, es ist die einzige Pandemie, die wir als Ärzte erleben müssen und möchten die Kollegen mit unserem Beispiel auffordern, jetzt noch einmal mitzuhelfen, damit der Impfstoff in die Arme der Menschen kommt.“

Anmeldung zum Impftermin über die Praxis von Prof. Brossmann: www.mammadiagnostik-kiel.de