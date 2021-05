Impfen ohne Anmeldung, das ist ab dem 25. Mai auch in Eckernförde möglich. Der Arzt Dr. Ulf Ratje hat in der Bergstraße 2 neben seinem Testzentrum jetzt auch ein Impfzentrum eingerichtet. Das Impfangebot ist begrenzt - es richtet sich nur an Eckernförder und Bewohner der direkten Umlandgemeinden.