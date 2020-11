Die alten Containerklassen des Schulzentrums werden am 15. Dezember zum Impfzentrum Gettorf. Bis zu 600 Menschen täglich sollen dort gegen Corona geimpft werden. Das zweite Impfzentrum öffnet der Kreis Rendsburg-Eckernförde in Büdelsdorf. KN-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Von Cornelia Müller