Eckernförde

„Ein Passbild und ein Dreizeiler reichen für eine Bewerbung nicht aus“, stellt Ordnungsamtsleiter Klaus Kaschke auf Anfrage klar. Die Anforderungen für die Kandidaten sind im Kommunalwahlrecht des Landes sowie in den Gemeinde- und Kreisverordnungen geregelt. Wer sich für das Amt des Verwaltungschefs bewerben will, muss einen formgerechten Wahlvorschlag einreichen. Dazu wird vom Gemeindewahlleiter durch eine öffentliche Bekanntmachung aufgerufen.

Wahltermin wird nach der Sommerpause festgelegt

Voraussetzung für den Start des Verfahrens ist, dass der Wahltag festgelegt ist. Den genauen Termin legt der Gemeindewahlausschuss nach der Sommerpause fest. Bisheriger Favorit ist ein gemeinsamer Urnengang mit der Landtagswahl am 8. Mai 2022. Doch offiziell bestätigt ist das noch nicht. Vorschläge für die Bürgermeisterwahl können Parteien und Wählergruppen einreichen. Auch können sich mehrere Parteien auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen. Die Eckernförder Politik hat sich noch nicht positioniert.

Einzelbewerber brauchen 135 Unterschriften

Es können auch Einzelbewerber für das Bürgermeisteramt kandidieren, wie es derzeit Klaus Sälzer beabsichtigt. Bewerber von Parteien werden in einer Mitgliederversammlung nominiert. Einzelbewerber müssen ihre Kandidatur von einer Mindestzahl von Wahlberechtigten unterzeichnen lassen. In Eckernförde benötigen sie laut Kaschke mindestens 135 Unterschriften von Einwohnern der Stadt. Bewerber müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Einreichfrist bis 55 Tage vor der Wahl

Bis zum 55. Tag vor der Wahl müssen die Wahlvorschläge schriftlich eingereicht sein. Kaschke empfiehlt ein rechtzeitiges Abgeben der Unterlagen, da dann noch etwaige Mängel, die bei der Prüfung auffallen, behoben werden können. Anfragen von Interessenten, so der Ordnungsamtsleiter, habe es schon gegeben.