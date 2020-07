Vom Abrissprojekt zur Hüterin eines modernen Wohnparks: An der Villa Hoheneck in Altenholz wurde am Donnerstag der offizielle Start der Bauarbeiten auf dem Gelände gefeiert. Neben der 1902/3 errichteten Villa mit ihrem auffälligen Eckturm sollen ein Anbau sowie zwei weitere Gebäude entstehen.