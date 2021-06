Surendorf/Strande

In Eckernförde startet am 28. Juni das Programm am Strandkorb neben dem Ostsee Info-Center. Sieben Wochen lang, bis zum 22. August, gibt es dort dienstags bis freitags um 17 Uhr die Mitmachgeschichte.

Zu „Spiel, Spaß & Mee(h)r“ lädt das Team um 16 Uhr ein, ebenfalls dienstags bis freitags. So können Alt und Jung am 6. Juli Tiere am Strand zeichnen. Mit dabei ist der Illustrator Andreas Röckener. Am 4. August werden Sandburgen gebaut.

Fackelwanderung, Mitmachgeschichten und andere Ideen

In Surendorf bietet das Kirchenteam vom 6. bis 9. Juli und vom 24. bis 27. August ihr Programm an. Dazu gehört am Mittwoch, 25. August, eine Fackelwanderung mit Abendimpuls.

Treffpunkt ist stets der Strandkorb der Tourismuskirche. In Strande startet das Programm am 19. Juli und dauert bis zum 1. August. Der Strandkorb der Tourismuskirche steht hier in der Nähe des Strandbistros Bruno.

Touristikchefs von Eckernförde, Surendorf und Strande unterstützen Angebot

Einen Überblick über das Programm gibt es unter www.tourismuskirche.de. „Die Tourismuskirche richtet sich an Urlaubende, aber auch an Einheimische", erklärt Brigitte Gottuk. „Wir laden zu einem offenen Programm ein, mit dem wir an den Strand zu den Menschen kommen."

Ihr Ziel: Zeigen, dass Kirche anders sein kann. „Für mich ist das eine sehr jesuanische Arbeit. Wir gehen raus zu den Menschen." Brigitte Gottuk freut sich auch über die gute Zusammenarbeit mit den Touristikchefs an allen drei Orten.