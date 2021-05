In der Stadt Eckernförde müssen in der Fußgängerzone und an der Strandpromenade ab Montag keine Masken mehr getragen werden. In seiner aktuellen Allgemeinverfügung hat der Kreis in Abstimmung mit der Kommune die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in diesen Bereichen aufgehoben.