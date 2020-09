Eckernförde

22 000 bis 23 000 Besucher hatte Green Screen zuletzt in Eckernförde erreicht. Dieses Jahr laufen die Schätzungen unter Corona-Vorzeichen auf ein Viertel hinaus. Vorsichtig geplant sind die Vorführungen für jeweils 50 Einzelpersonen. „Da die meisten aber als Paare oder Familien kommen, die nebeneinander sitzen dürfen, werden wieder Kapazitäten frei“, sagt Festival-Sprecher Michael van Bürk. Die St.-Nicolai-Kirche und das „Carls“ auf der Carlshöhe sind in diesem Jahr die einzigen beiden Eckernförder Spielstätten.

Positive Rückmeldungen der Naturfilmer

Dass Förderverein und Festivalleitung das Festival nicht abgesagt haben, „waren wir der Filmbranche schuldig“, so van Bürk. Entsprechend positiv seien die Rückmeldungen der Naturfilmer gewesen, von denen einige auch persönlich kommen werden. Das klassische Bühnengespräch mit Zuschauerdiskussion wird es allerdings aufgrund der Aerosole nicht geben. „Das ist ein Herzstück von Green Screen, das bedauern wir sehr“, so der Sprecher. Aber es würden sich auch außerhalb der Räume Gesprächsmöglichkeiten ergeben.

In Zukunft mehr hybrid arbeiten

Für Festivalleiter Dirk Steffens gibt es viele gute Gründe, Green Screen auch während der Pandemie laufen zu lassen. „Für uns selbst, für die Stadt und für die Filmemacher“, betont der weltweit aktive Umweltjournalist und TV-Moderator. Gerade in Zeiten knapper Budgets sei Green Screen wichtig für die Kreativen. Doch die Pandemie verändert auch das Festival. „Wir werden in Zukunft mehr hybrid arbeiten“, ist sich Steffens sicher. Das heißt: Stars der Szene werden auf der Leinwand live zugeschaltet, wichtige Filme und Veranstaltungen gehen via Internet in die ganze Welt. Vor Ort, so der Leiter, seien die wunderbaren emotionalen und menschlichen Erfahrungen dagegen nach wie vor unverzichtbar.

Bis zu 65 Helfer sind ehrenamtlich dabei

Green Screen ist in Eckernförde gelebtes Engagement. 60 bis 65 ehrenamtliche Helfer werden dieses Jahr dafür sorgen, dass noch bis Sonntag, 20. September, die Natur in die Stadt kommt. Weitere 14 Filme sind online unter dem Motto „One Day – One Film“ kostenfrei auf der Internetseite des Festivals abrufbar. Den Auftakt machte gestern die Dokumentation „Das Vermächtnis“, die neben dem Wechselprogramm durchlaufen wird. Weitere 32 Filme sind vom 21. September bis 15. Oktober in Kinos in Kiel, Schleswig und Rendsburg zu sehen.

Sponsoren zogen sich nicht zurück

Froh ist die Festivalleitung, dass alle Sponsoren bei der Stange geblieben sind. „Alle Preisgelder werden vollständig ausgeschüttet“, so Geschäftsführer Markus Behrens. Und die Fördervereinsvorsitzende Ulrike Lafrenz fügt hinzu: „Das ist auch ein Zeichen, dass die Leute an uns glauben. Wir freuen uns auf die Preisverleihung.“ Kommenden Sonnabend werden die Siegerfilme prämiert – online. Aus dem Ostsee-Info-Center schaltet Steffens alle Nominierten hinzu und präsentiert Filmausschnitte, um etwas Preis-Gala-Atmosphäre einzufangen. Live mitzuerleben auf der Green-Screen-Website.

Die Natur zwischen Schönheit und Bedrohung

Als thematischer Schwerpunkt laufen heute, 19 Uhr, die „Eckernförder Gespräche“ im „Carls“. Steffens diskutiert mit Umweltminister Jan Philipp Albrecht und zwei Kieler Wissenschaftlern über „Pandemie – Die Antwort der Natur“. Restkarten sind an der Abendkasse noch erhältlich. Umweltthemen wie Artensterben und Klimakrise werden auch für die Filmschaffenden immer wichtiger. Dabei findet sich der Naturfilm in der Ambivalenz zwischen der immer noch vorhandenen Schönheit der Natur und ihrer gleichzeitigen akuten Bedrohung wieder. Das, so Steffens, mache den modernen Naturfilm aus.

