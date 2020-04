Lichtblick für eine bedrohte Art

Eckernförde

Vor vier Jahren hatte der Naturschützer damit begonnen, auf dem kalkreichen Moränenstandort neben den Goosseewiesen die gefährdete Wiesenblume wieder anzusiedeln. Mit Erfolg: Inzwischen lockt die gelbe Pracht Hummeln und frühe Schmetterlinge, die aus der Winterstarre erwacht sind, mit ihrem Duft an. Die Jungpflanzen wurden laut Stephan aus Wildsamen gezogen oder stammen aus zertifizierten Staudengärtnereien. Die Pflanzaktion soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

Name verweist auf alte Steckschlüssel

Der Name Schlüsselblume rührt von der Ähnlichkeit des Blütenstandes mit einem Bund der früher üblichen Steckschlüssel her. Der volkstümliche Name „Himmelsschlüssel“ wird von Petrus hergeleitet, der, so die Bibel, die Schüssel zum Himmelreich erhielt. „Eventuell verweist er aber auch auf die mannigfaltige Heilwirkung dieser Pflanze“, sagt Stephan. Der lateinische Name der Schlüsselblume, Primula veris (Erste des Frühlings), kann im Raum Eckernförde hingegen in die Irre führen.

Weitere wilde Schlüsselblumen-Arten

„Bei uns kommen noch zwei weitere, wilde Schlüsselblumen-Arten vor“, weiß Stephan. Die blassgelbe Hohe Schlüsselblume, die Erlenbrüche und andere feuchte Waldstellen liebt, sowie die Stängellose Primel, die mit ihren großen, gelben Blüten vor allem in den bewaldeten, feuchten Kliffs der Eckernförder Bucht und des Schleiufers zu finden ist. Beide Arten blühen meist sogar noch ein bis zwei Wochen früher als die Wiesenschlüsselblume.

Die Pflanzen sind streng geschützt

Der Nabu Eckernförde weist darauf hin, dass alle drei heimischen Schlüsselblumen-Arten Schleswig-Holsteins streng geschützt sind. Sie dürfen weder ausgegraben, noch gepflückt werden. Pflanzenliebhaber können sich allerdings Exemplare kaufen, die in Spezialgärtnereien vermehrt werden. Die Wiesenschlüsselblume wurde 2016 von der Loki-Schmidt-Stiftung zur „Blume des Jahres“ gekürt. Damit sollte auf den dramatischen Rückgang dieser Pflanze in Norddeutschland hingewiesen werden. Einher geht er mit dem zunehmenden Verlust extensiv genutzten, artenreichen Dauergrünlands, dem Hauptstandort der Wiesenschlüsselblume.

