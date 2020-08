Geringer Aufwand, großer Nutzen in der Gemeinde Noer: Mit einem provisorisch auf einer Koppel eingerichteten Parkplatz am Strandweg hat Landwirt Thilo Hermann die Verkehrssituation in der kleinen Gemeinde entschärft. Eine uneigennützige Geste, für die Bürgermeisterin Sabine Mues ihm jetzt dankte.