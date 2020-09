In Gemeinschaft leben mit so viel Eigenständigkeit wie möglich: Das ist die Idealvorstellung, wenn geistige Kräfte nachlassen, der Alltag verwirrend ist. In einer Demenz-Wohngemeinschaft, von Angehörigen verwaltet, soll sie in Gettorf Realität werden. Die Diakonie Gettorf entwickelt das Konzept.