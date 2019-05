Altenholz

Und wie der Kontinent Europa besteht auch der Roboter aus vielen, vielen Einheiten – mal groß, mal klein, und jede für sich auch etwas Besonderes. So bunt wie die 47 Nationen sieht am Freitag auch das Klassenzimmer aus, in dem die großen und kleinen selbst gebauten Quader für Mister Robot entstehen. Die werden gerade in Flaggenfarben verziert.

Viel Farbe für viele Flaggen

„Ich muss das Wappen malen – das wird schwer“, sagt die neunjährige Annelie. Stimmt, denn das mehrfarbige Wappen besteht aus vielen Details. Vor ihr steht ein Pappteller mit gelber Farbe: Die braucht sie jetzt für die runde Einfassung des Wappens. Neben ihr arbeitet die gleichaltrige Ronja an einem anderen Quader. Welches Land das ist? Das weiß sie gerade nicht, aber sie braucht auf jeden Fall Blau dafür. Zuvor hat sie bereits einen Karton in den Schwedenfarben Blau und Gelb bemalt: „Weil mein Name ja aus Schweden kommt.“

Kunstprojekt gefällt dem Nachwuchs

Ihr gefällt das Projekt: „Es ist aufregend, mit einer Künstlerin zu arbeiten. Das macht richtig Spaß!“ Und sie hat gelernt, dass es in Europa viele verschiedene Länder gibt. Der neunjährige Yari hat etwas besonders Kunstvolles geschaffen: Er hat das aufwändige Wappen von Vatikanstadt auf einen weiß-gelben Karton gemalt. „Die Krone ist das schwerste“ sagt er über die kleinteilige Herausforderung. Aber so was mag er.

Demokratischer Prozess

Eine Herausforderung ist am Ende auch der gemeinsame Bau des „Mister Europe“ in der Aula der Grundschule. Denn über die Gestaltung entscheiden ja alle ganz demokratisch gemeinsam. Dazu wählen die Kinder zunächst in Diskussionen in Kleingruppen und später zusammen aus, wie der Roboter zusammengesetzt wird.

Europa - ein anspruchsvolles Thema

„Für die Drittklässler ist es gut, wenn sie etwas Angewandtes machen“ sagt Bettina Weiß. Wahrscheinlich wird der Roboter relativ korpulent werden, vermutet sie. Und er braucht große Füße, um stabil zu stehen – so wie auch der Europa-Gedanke davon lebt, dass ihn viele Menschen tragen. Es sei schon eine Herausforderung, den Kindern das Thema Europa zu vermitteln, erklärt die Künstlerin. Wie und wo kulturelle Bildung bei Kindern ankommt, wird anhand dieses Projektes übrigens ist auch von der Uni Flensburg untersucht.

Weltoffenheit fördern

Julia Wolter, wie die Künstlerin ebenfalls zertifizierte Kulturvermittlerin, schätzt die Arbeit mit Bettina Weiß: „Das ist harmonisch und bereichernd.“ Europa sei für die Kinder spannend. Man könne nicht früh genug anfangen, sich damit zu beschäftigen: „Auch um Weltoffenheit zu fördern.“ Das Vorhaben mit viel Gestaltungsraum hat nach ihrer Beobachtung auch dazu beigetragen, dass die Drittklässler Zutrauen in ihre Fähigkeiten entwickeln.

Alle sind gefragt beim Zusammenpuzzeln

Und wie das dann auch im großen Europa so ist: Prozesse, an denen viele beteiligt werden, kosten einfach Zeit. „Wer ist dafür, dass die Arme des Roboters gebeugt sind“, fragt Bettina Weiß die Jungen und Mädchen, die gegen Mittag vor ihr auf dem Boden sitzen. Die Beine und der Oberkörper sind da schon demokratisch zusammengepuzzelt – mit Vatikanstadt als Herz. Und obwohl bald Schulschluss ist, diskutiert die Künstlerin geduldig mit dem Nachwuchs die weitere Gestaltung. Schließlich sollen sich alle wiederfinden in ihrem „Mister Europe Robot“. Nur das Zusammenkleben der überlebensgroßen Figur, das übernimmt dann doch die Künstlerin.

Die Idee hinter dem Kunstprojekt

„ Europa ist die Summe der einzelnen Teile, ebenso wie Mister Robot“, erklärt Künstlerin Bettina Weiß die Ausgangsidee. Durch gemeinsames, demokratisches Handeln entsteht dabei etwas Größeres, Sichtbares, Greifbares. Die einzelnen Nationen Europas machen die Kinder über die Flaggen der Länder sichtbar. Denn in dieser Altersgruppe lässt sich ein derartiges Projekt besser visuell vermitteln. Wie die Künstlerin ist auch Klassenlehrerin Julia Wolter eine sogenannte Kulturvermittlerin. Das Europa-Projekt an der Claus-Rixen-Schule, an der Kunst immer wieder Thema ist, wurde von mehreren Stellen gefördert.

