Leere Betten und viele Hoffnungen

Eckernförde

„Aktuell greift für uns kein Rettungsschirm“, sorgt sich Carsten Bauer, Vorsitzender des Kreisverbands Rendsburg-Eckernförde im Deutschen Jugendherbergswerk. Außer der Option auf Kredite gebe es momentan keine Möglichkeit, die Einnahmeverluste auszugleichen.

Und die wären für gemeinnützige Betriebe wie Jugendherbergen nicht zu erwirtschaften. Die Einrichtungen sind geschlossen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Doch Personal- und Betriebskosten laufen weiter. „Das Problem ist bekannt, aber es liegt noch keine Lösung vor“, sagt Bauer.

Anzeige

Er setzt auf Unterstützung seitens der Politik. „Was wir brauchen sind keine Kredite, sondern Zuschüsse, um die Jugendherbergen zu erhalten“, so der Kreisverbands-Vorsitzende. Derzeit ist alles auf Notbetrieb geschaltet.

Weitere KN+ Artikel

Auch die Eckernförder Jugendherberge hat geschlossen. Die Schulklassen sind bis zu den Sommerferien abgesagt. Mit weiteren Stornierungen ist laut Bauer zu rechnen. Dass diese kurzfristig nach einer Lockerung der Corona-Verordnungen wieder zurückgenommen werden, glaubt er kaum. „Schulen haben einen Planungsvorlauf.“

Investitionen liegen auf Eis

Gerade in Eckernförde zählen Schulklassen zu den Hauptnutzern der Jugendherberge. Über 40 Prozent der Gäste stammen aus diesem Bereich. „Damit trifft Corona uns heftig“, sagt Bauer. Wie es jetzt weitergehe, sei eine Existenzfrage für das Herbergswerk.

Auch Investitionen sind momentan auf Eis gelegt. Schon seit Jahren sind umfangreiche Modernisierungen und Sanierungen am Eckernförder Standort in Höhe von rund einer Million Euro geplant. So sollen im Haupttrakt die Duschen vom Keller in den Zimmerbereich verlegt werden, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben.

Doch neue Investitionen sind momentan gestoppt, sagt Katharina Pauly vom Landesverband Nordmark. „Wir versuchen, vor allem die Mitarbeiter zu halten.“ Als gemeinnützige Einrichtungen sind die Jugendherbergen bei den ersten Ausgleichs-Maßnahmen in der Corona-Krise durchs Raster gefallen. „Der Vorstand ist im Gespräch mit der Politik und stößt auf positive Resonanz“, hofft Pauly, dass bald eine Lösung gefunden wird.

Einzug in ein leeres Haus

Die neuen Herbergseltern in Eckernförde, Jennifer und Gregor Steinhardt, haben ihren Dienst mit Kurzarbeit begonnen. Ende März lösten sie ihre Vorgänger Monika und Holger Lüthi ab, die 26 Jahre lang die Jugendherberge im Ostseebad geführt hatten. Statt in ein quirliges Haus, sind sie in eine ungewohnt leere Herberge gezogen.

Beschäftigung gibt es dennoch: „Wir erledigen kleine Schönheitsreparaturen, beantworten Anfragen per Telefon oder E-Mail und machen regelmäßig unsere Rundgänge“, sagt Gregor Steinhardt. „So lernt man die Jugendherberge von einer ganz anderen Seite kennen“, fügt seine Frau Jennifer hinzu.

Es ist Zeit, in Ruhe die Abläufe von Gruppenanmeldungen und anderen Aufgaben zu trainieren, die sie bereits in der Jugendherberge Heide und mit Unterstützung einer Herbergsmutter von Sylt eingeübt haben. Beide Steinhardts kommen aus der Gastronomie, er als Küchenmeister, sie als Hotelfachfrau.

Kennengelernt haben sie sich während der Lehre im Hotel-Restaurant „Hohenzollern an der Ahr“ in Rheinland-Pfalz. Nach einem Umweg über Zermatt ( Schweiz) wollen sie jetzt in Eckernförde heimisch werden. „An der Ostsee kann man sich wohlfühlen“, sind die neuen Herbergseltern überzeugt.

Jugendherberge bleibt erreichbar

Nach wie vor ist die Eckernförder Jugendherberge montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar (Tel. 04351/2154). Vereinzelt kommen weiterhin Anrufe. Anfragen von Gruppen sind allerdings von Unsicherheit gekennzeichnet. “Viele verschieben derzeit in den Herbst oder auf das Frühjahr“, berichtet Jennifer Steinhardt.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier