Zahlreiche Eckernförder Geschäfte wollen die Möglichkeit nutzen, am Sonntag zu öffnen. Dazu gehören auch die großen Modehäuser in der Innenstadt. Doch nicht alle Händler sind von der Ausnahme überzeugt und lassen ihre Läden geschlossen. So sieht es auch vielerorts in Altenholz und Strande aus.