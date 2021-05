Großsegler entdecken die touristische Modellregion Eckernförde als Hotelschiffe. Neben der „Eye of the Wind“, die ihre Kabinen für Übernachtungen anbietet, gesellte sich Freitag die „Loth Lorien“ aus Hamburg hinzu, um ihre Kojen für Touristen zu öffnen. Denn Gästefahrten sind noch tabu.

Von Christoph Rohde