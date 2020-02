Weniger Arbeitslose als im Vorjahr

Zwei gefällte Buchen am Gasthof zur Eiche sorgen für Aufregung in Dänischenhagen. Die beiden stattlichen Bäume sind am Mittwoch abgesägt worden. Schnell stellte sich heraus, dass dafür keine Genehmigung vorlag. Die Baugesellschaft Strande als Eigentümer will an der Stelle Doppelhäuser errichten.