Was Gettorf an Einzelhandel, Gewerbe, Gastronomie & Co. zu bieten hat, möchte die Gemeinde besser zur Geltung bringen. Tragen ein neues Beschilderungssystem im Ort, eine aufpolierte Darstellung im Internet und ein Logo dazu bei? Im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus gab es Zweifel.