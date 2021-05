Gettorf wird bunt, auch wenn die Regenwolken momentan tief hängen. Der Bauhof pflanzt jetzt wie ein Weltmeister, damit Insekten Nahrung in öffentliche Beeten und am Straßenrand, auf Grünflächen, in Kübeln und sogar am Kreisel finden. Auf dem Karl-Kolbe-Platz gibt es dazu die Gratis-Bewässerung.