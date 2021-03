Am internationalen Frauentag am Montag, 8. März, zusammen auf die Straße gehen: Das fällt 2021 wegen Corona aus - obwohl gerade die Pandemie noch mehr Frauen in Bedrängnis bringt als sonst schon. In der Region Eckernförde setzten die Gleichstellungsbeauftragten auf Infos und eine Postkartenaktion.