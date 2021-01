Eckernförde

Nichts ahnend hatte die Eckernförderin ihr Angebot ins Internet eingestellt, als sich nur wenige Minuten später bereits ein potenzieller Käufer bei ihr meldete. Nicht über die Nachrichtenfunktion, sondern über WhatsApp kontaktierte er, was Anne-Kathrin Volquartz bereits stutzig machte. Noch skeptischer wurde sie, als der Mann, der sich als Robert Mason ausgab, sein Anliegen vortrug. Er wolle seiner Nichte ein Geschenk zu ihrem Geburtstag schicken, schrieb er. Da die in Schleswig-Holstein wohne, wäre es nett, wenn sie die angebotene Uhr an ihre Adresse schicken würde.

Sie sollte 400-Euro-Gutschein auslegen

Ein scheinbar ehrenwertes Anliegen, das jedoch zunehmend skurriler wurde. Eine Geburtstagskarte solle dazu gelegt werden, so der Mann, dessen Profilbild einen älteren Herren mit Brille und Bart zeigte. Zusatzausgaben wolle er gerne übernehmen, teilte er mit, bevor er zu seinem eigentlichen Anliegen kam. Auch einen Amazon-Gutschein über 400 Euro sollte die Nichte bekommen. Bevor er das Geld überweist, sollte der Gutschein-Code noch freigerubbelt und fotografiert werden – als angeblicher Beleg. Eine Überweisung per Paypal kam nicht in Frage. Er habe Probleme mit seinem Account, gab er an.

Schon mehrere Verkäufer gingen darauf ein

Volquartz ließ sich auf diesen merkwürdigen Handel nicht ein. Sie ging stattdessen zur Polizei und erstattete Anzeige. Sie hoffe, sagt sie, auch andere vor solchen Machenschaften warnen zu können. Denn mehrere Verkäufer sind auf die Masche des „guten Onkels aus Amerika“ bereits hereingefallen. Die Adresse, an die die Pakete geschickt werden sollen, gibt es wirklich. Jasmin Tönnsen, Betreiberin einer Büroreinigungs-Firma in Hemmingstedt, hat darunter zu leiden. „Letztes Jahr im Spätsommer fing das an“, sagt sie. Und seitdem hörte es nicht mehr auf.

Gutgläubigen Opfer sehen ihr Geld nicht wieder

An die 30 Pakete trafen bei ihr schon ein. „Anfangs habe ich sie zur Polizei gebracht, inzwischen verweigere ich die Annahme“, berichtet Tönnsen. Täglich erreichen sie zudem Anrufe von Leuten aus der ganzen Bundesrepublik, die sich rückversichern wollen. „Die meisten kann ich zum Glück noch warnen, keine Amazon-Gutscheine zu kaufen“, so die Hemmingstedterin. Denn diese Gutscheine sind das eigentliche Geschäft der Betrüger. Liegt den Tätern erst einmal der abfotografierte Code vor, wird der Gutschein sofort eingelöst. Nur ihr Geld sehen die gutgläubigen Opfer nicht.

Täter versuchen, Legenden aufzubauen

Auch Tönnsen hat längst Anzeige erstattet. „Denn das ist inzwischen eine Belastung geworden“, klagt sie über die vielen Pakete und Anrufe. Bei der Eckernförder Kriminalpolizei weiß Robert Biesel um den Erfindungsreichtum der Internet-Betrüger. „Es geht immer darum, eine Legende aufzubauen“, sagt der erfahrene Kripo-Mann. Die Geschichten wechseln, die Grundprinzipien dagegen ähneln sich. Hellhörig sollte man beispielsweise werden, wenn man in Erwartung eines guten Geschäfts etwas verauslagen und das Geld erst später wiederbekommen soll.

Im Zweifel bei der Kripo nachfragen

Die Täter arbeiten zudem gerne mit zeitlichem Druck – wie im geschilderten Fall der nahe Geburtstag der angeblichen Nichte. „Man soll nicht lange nachdenken und prüfen können“, erläutert Biesel. Oft agieren die Betrüger über das Ausland, um ihre Wege zu verschleiern. Ihre Namen, Bilder und Identitäten sind meist gefälscht. Gesundes Misstrauen ist da hilfreich.

Biesels Rat: Hat man das Gefühl, das etwas nicht stimmt, lieber mit anderen darüber reden und sich auch nicht scheuen, bei der Kriminalpolizei nachzufragen. Die ist in Eckernförde von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 04351/89212600 erreichbar.